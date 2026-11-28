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Жители садоводческих некоммерческих товариществ по всей стране, включая Омскую область, теперь будут платить за электричество по единому тарифу. Соответствующее решение приняло правительство России, а документ разработала Федеральная антимонопольная служба, о чем сообщила пресс-служба ведомства.

К тарифам для садоводов начнут применять понижающий коэффициент от 0,7 до 1. Его величина не зависит от того, где расположен участок и как заключен договор. Прежде такие коэффициенты действовали только при коллективном соглашении с гарантирующим поставщиком, а владельцы земли, подписавшие договор с энергосбытовой организацией напрямую, платили по тарифу для городского или сельского населения. Теперь единый тариф охватывает и коллективные договоры СНТ, и потребителей, работающих с гарантирующим поставщиком напрямую. Благодаря принятому решению будет повышена прозрачность отношений между поставщиками и потребителями электроэнергии.

Новое правило будет действовать независимо от местонахождения участка: в городе, селе или на межселенной территории. Как отметили в ведомстве, если раньше потребитель платил по завышенному тарифу для городского или сельского населения, то теперь расчет пойдет по меньшему тарифу для жителя СНТ – при условии, что регион принял соответствующее решение.

Напомним, что в РЭК Омской области сообщали о предстоящем с 1 июля 2027 года повышении тарифов на электроэнергию в пределах 14 %, а утвердить новые расценки планировалось до 1 декабря 2026 года.