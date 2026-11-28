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В Омске зарегистрировали отделение общественной спортивно-адаптивной организации ветеранов боевых действий «Герои Отечества». Регистрация состоялась 23 ноября, сообщает портал «СуперОмск».

Учредителями выступили ветераны боевых действий, участники СВО Николай Бабкин, Аман Аймухамбетов и Дмитрий Ольховский. Отделение займется системной поддержкой, физической и социальной реабилитацией ветеранов боевых действий и участников СВО через адаптивный спорт. В планах – регулярные тренировки, спортивные мероприятия и укрепление ветеранского братства в регионе.

Николай Бабкин, возглавивший организацию, занимает также пост сопредседателя Ассоциации ветеранов СВО Омской области. По его словам, создание отделения стало логичным шагом после спортивных успехов омских ветеранов.

– Одно из важных направлений работы Ассоциации ветеранов СВО Омской области, которую мы представляем, – помощь ветеранам в возвращении к мирной жизни через спорт. Создание спортивно-адаптивной общественной организации ветеранов боевых действий «Герои Отечества» стало закономерным продолжением успешных спортивных достижений наших ветеранов. Теперь у нас появится больше возможностей для системной подготовки, развития спортивного потенциала и привлечения к занятиям все большего числа защитников, вернувшихся с передовой, – отметил Бабкин.

Новая организация будет вести подготовку спортсменов и вовлекать в занятия адаптивным спортом ветеранов, вернувшихся с передовой.