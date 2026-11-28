omskinform.ru

В Омске уже конец ноября, а «нормального» снега все нет. Он выпадал 14-го и 24-го числа, но «дождичек в четверг» окончательно растопил и смыл все снежинки. Осень в Омске явно затянулась.

По всей области до сих пор не только не лег снег, но и не установилась стабильная минусовая температура. Столбик термометра то и дело поднимается выше нуля.

Где снег?

По наблюдениям синоптиков, за последние годы в регионе заметно потеплело. Скорость роста температуры увеличивается с юга на север – на 0,3 градуса за десять лет в Черлаке, на 0,5 градуса в Усть-Ишиме. В результате зима становится короче и теплее.

Однако, несмотря на общее потепление, прошлый год в Омске отличился ранним выпадением снега. Временный снежный покров наблюдался уже 8 октября – на месяц раньше, чем в этом году. В 2024 году первый снег выпал 11 октября, в 2023 году – в районе 23 октября.

Фото: t.me/omsknewstrain

При этом постоянный снежный покров в прошлом году в Омске установился 7 ноября, раньше нормы на три дня. В 2024 году – 27 ноября. Задержка случилась из-за аномального тепла. В 2023 году снег лег 15 ноября. В 2022 году это произошло 9 ноября. Наблюдается некоторая цикличность – снег выпадает то раньше, то позже календарной нормы.

Весь год аномалии

Необычной погода в этом году была не только в ноябре. Весь год синоптики сообщают о тех или иных отступлениях от нормы. Например, в январе в регионе наблюдались аномальные морозы.

Аномально холодная погода – это когда среднесуточная температура опускается на 10 и более градусов ниже обычного показателя. В январе регион дважды сталкивался с аномальной температурой. Самая низкая точка столбика термометра зафиксирована в Седельниково (–42 °C).

В марте в регионе происходили резкие перепады температур. Столбик термометра колебался от –38 °C до +16 °C. При этом четырежды наблюдалась рекордно высокая суточная температура.

фото: https://vk.com/minzdrav_55

– 28 марта, когда максимальная температура воздуха за сутки составила +14 °C, был перекрыт рекорд 2025 года с абсолютным максимумом температуры воздуха +11,2 °C, – сообщала тогда начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко.

Июнь 2026 года стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Температура поднималась до +36 °С, был побит рекорд 1915 года, когда среднемесячная температура составила +22,2 °С. На 2–3 градуса выше нормы температура была и в июле. Столбики термометров поднимались до +33 °C.

В то же время заморозки, ударившие в Омской области в конце августа, оказались самыми сильными за последние 19 лет. Температура понижалась до –6 °C. А после этого октябрь в Омской области побил норму тепла.

Погода в других регионах

Необычная погода наблюдается в этом году и в других регионах России. В июле по всей стране была зафиксирована рекордно высокая температура.

– Июль стал самым жарким на территории нашей страны за весь инструментальный период наблюдений с 1891 года. Аномально теплая погода была на севере Сибири, на южном Урале и Алтае. В Якутии, на Камчатке, в Ханты-Мансийском округе регистрировались новые максимумы температуры воздуха, – отмечал директор Гидрометцентра Юрий Симонов.

Для северного полушария июль в этом году стал самым теплым в метеорологической летописи. Чересчур тепло было даже в Арктике.

Супер-Эль-Ниньо

Причиной погодных аномалий может быть Эль-Ниньо. Это периодическое потепление вод экваториального Тихого океана, которое возникает каждые 2–7 лет. В этом году синоптики заявили о супер-Эль-Ниньо. Вода в океане оказалась теплее нормы на целых три градуса. Это перестраивает циркуляцию всей атмосферы. По мнению метеорологов, супер-Эль-Ниньо может повлиять даже на зиму в России.

Гидрометцентр РФ уже пообещал омичам декабрь, который будет теплее климатической нормы на один градус. Январь также ожидается слишком теплым.

Но это не означает, что холодных дней не будет. По данным Обь-Иртышского УГМС, похолодание в Омской области начнется уже в эти выходные. Местами ожидается до –13 градусов, вероятны метели. Зима постепенно заявляет о своих правах.