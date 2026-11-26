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В Омской области начался дождь, который, по прогнозам, продлится до самого утра, а затем температура воздуха может уйти в минус и вызвать гололедицу на трассах. Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать скоростной режим, держать большую дистанцию, не совершать резких маневров и торможений, а на загородных дорогах учитывать скользкое покрытие и риск потери сцепления колес.

Автомобилистам также напоминают о необходимости заранее сбрасывать скорость у пешеходных переходов и пропускать людей. Пешеходам советуют переходить дорогу только по правилам и убеждаться, что водители их видят и уступают.

В ведомстве подчеркнули, что сочетание дождя и вероятного утреннего обледенения резко повышает аварийность, поэтому всем участникам движения важно быть осторожными и соблюдать ПДД.