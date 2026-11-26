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В ближайшие выходные в Омской области похолодает. По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, в субботу, 28 ноября, ожидается небольшой снег, местами метель.

Температура ночью и днем составит от –3 до –8 °C, местами столбик термометра опустится до –13 °C. Ветер юго-западный и западный, 7–12 м/с, в отдельных районах порывы до 15–20 м/с. На дорогах – гололедица.

В воскресенье, 29 ноября, ночью пройдет небольшой снег, местами метель, днем – местами слабый снег. Ветер северо-западный, 7–12 м/с, ночью в отдельных районах порывы до 15 м/с.

Ночью похолодает до –8…–13 °C, при прояснении – до –18 °C. Днем температура установится в районе –6…–11 °C. Гололедица на дорогах сохранится.

Напомним, что в начале ноября синоптики уже предупреждали жителей региона о резком ухудшении погоды с осадками и гололедицей. Тогда температура колебалась от –6 до +8 °C.

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