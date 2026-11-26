Фото: пресс-служба правительства Омской области

Омской области готовятся дать миллиарды на достройку крупных проектов. В обращении к депутатам Заксобрания Александр Жуков сообщил, что на строительство аэропорта Омск-Федоровка в ближайшую трехлетку поступит 9,8 млрд руб. из федерального бюджета, а на возведение Красногорского гидроузла на Иртыше – почти 10 млрд руб.

На 2027 год региону предусмотрено 64,8 млрд руб. межбюджетных трансфертов, включая 14,6 млрд руб. на выравнивание бюджетной обеспеченности и свыше 2,2 млрд руб. на рост зарплат бюджетников.

На дорожное хозяйство, в том числе Северный обход Омска и дороги в селах, за три года направят более 32 млрд руб., а на обновление общественного транспорта – почти 700 млн руб. «На мероприятие по модернизации коммунальной инфраструктуры будет получено из федерального бюджета 1,4 млрд руб. Программа формирования современной городской среды будет профинансирована в размере 1,7 млрд руб.», – отметил парламентарий.

В социальной сфере 5,6 млрд руб. пойдет на капремонт 22 школ и возведение трех новых, более 3 млрд руб. — на горячее питание младшеклассников, свыше 5 млрд руб. — на выплаты за классное руководство в школах и колледжах, а также средства на девять детсадов и семь колледжей. На модернизацию первичного звена здравоохранения заложено 3,4 млрд руб., плюс финансирование реконструкции Азовской больницы, детского инфекционного стационара на 300 коек и корпуса онкодиспансера на 120 коек.

Кроме того, перенос выплат по трети бюджетных кредитов оставит в казне региона около 2,8 млрд руб. ежегодно на социально значимые нужды.