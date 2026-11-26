БУЗОО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом: время знаний и ответственности. Эта дата призвана привлечь внимание к проблеме ВИЧ-инфекции, напомнить о значении профилактики и необходимости преодоления стигматизации и дискриминации людей, живущих с ВИЧ. Одна из главных задач Всемирного дня борьбы со СПИДом – информирование населения: знания о способах защиты и возможностях ранней диагностики помогают сохранить здоровье и предотвратить распространение инфекции.

К этой дате специалисты Омского Центра-СПИД подготовили ряд просветительских мероприятий. Они направлены на то, чтобы предоставить жителям актуальную информацию о профилактике ВИЧ-инфекции, развеять распространенные мифы и напомнить о важности регулярной проверки своего ВИЧ-статуса.

Одной из составляющих программы станут выезды мобильного пункта экспресс-тестирования. Жители Омска смогут пройти обследование быстро, анонимно и бесплатно, а также получить консультацию специалиста.

БУЗОО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

График работы мобильного пункта экспресс-тестирования в Омске:

30 ноября — 11:00–15:00, ФГБОУ ВО ОмГМУ (санитарно-гигиенический корпус), пр. Мира, 9.

1 декабря — 15:00–19:00, парковка по адресу: ул. Ленина, 12 (у памятника «Степанычу»).

2 декабря — 11:00–15:00, ФГБОУ ВО «ОмГУ им. Ф. М. Достоевского» (учебно-методический центр), ул. Фрунзе, 6.

Знание своего ВИЧ-статуса – важная часть заботы о собственном здоровье и безопасности близких. Организаторы приглашают всех желающих воспользоваться возможностью пройти тестирование и получить достоверную информацию о профилактике инфекции.

Берегите себя!