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Печень – один из самых «терпеливых» органов нашего организма. В ней нет нервных окончаний, поэтому она практически никогда не болит, даже когда серьезно страдает. Именно поэтому вирусные гепатиты могут годами развиваться незаметно, не вызывая никаких симптомов. Разберемся, какими бывают вирусные гепатиты, как защитить себя и куда обращаться за помощью.

Как происходит заражение гепатитами B и C?

Вирусы гепатитов В и С очень устойчивы во внешней среде, а для инфицирования достаточно мельчайшей, даже невидимой глазу частицы крови. Заразиться можно:

при употреблении инъекционных наркотиков;

при нанесении татуировок, пирсинге или косметологических процедурах, если инструменты не прошли должную обработку;

при незащищенных половых контактах;

от инфицированной матери ребенку во время беременности или родов (при отсутствии профилактики).

Важно помнить:вирусные гепатиты B и Cне передаются— через объятия, рукопожатия, общую посуду, кашель, чихание или укусы насекомых.

Симптомы, которых может не быть

Острая стадия иногда дает о себе знать слабостью, быстрой утомляемостью, снижением аппетита, тяжестью в правом подреберье, потемнением мочи и желтухой. Однако в большинстве случаев (особенно при гепатите С) болезнь сразу протекает скрыто. Человек чувствует себя абсолютно здоровым и узнает о диагнозе случайно – например, при подготовке к операции, во время диспансеризации или при постановке на учет по беременности. Именно поэтому раньше, когда лечения гепатита С еще не было, их называли «ласковыми убийцами».

Единственный надежный способ убедиться, что вы здоровы, —сдать анализ крови на маркеры гепатитов В и С.

Как защитить себя и можно ли вылечиться?

Вакцинация. От гепатита В существуют надежные и безопасные прививки. Вакцинация против гепатита В входит в Национальный календарь профилактических прививок и одновременно защищает человека и от тяжелого гепатита D. От гепатита С вакцины пока нет.

От гепатита В существуют надежные и безопасные прививки. Вакцинация против гепатита В входит в Национальный календарь профилактических прививок и одновременно защищает человека и от тяжелого гепатита D. От гепатита С вакцины пока нет. Безопасное поведение. Доверяйте красоту и здоровье только проверенным салонам и клиникам, где инструменты стерилизуют и вскрывают крафт-пакеты при вас. Используйте только индивидуальные бритвы и зубные щетки, практикуйте защищенные половые контакты и храните верность своему половому партнеру.

Доверяйте красоту и здоровье только проверенным салонам и клиникам, где инструменты стерилизуют и вскрывают крафт-пакеты при вас. Используйте только индивидуальные бритвы и зубные щетки, практикуйте защищенные половые контакты и храните верность своему половому партнеру. Современное лечение. Сегодня диагноз «хронический вирусный гепатит» – это не приговор. Современные противовирусные препараты позволяют полностью вылечить гепатит Сболее чем в 95–98% случаев всего за 2–3 месяца терапии. А эффективные препараты против гепатита В надежно подавляют активность вируса, сохраняя здоровье печени на долгие годы.

Особое внимание: ВИЧ-инфекция и вирусные гепатиты

Очень часто вирусные гепатиты (прежде всего С и В) и ВИЧ-инфекция встречаются у человека одновременно. Это связано с тем, что у данных вирусов одни и те же пути передачи – через кровь и при незащищенных половых контактах.

Сочетание ВИЧ и гепатита создает двойную нагрузку на организм и ускоряет поражение печени, поэтому требует особого врачебного контроля и грамотного подбора совместимых препаратов. При регулярном наблюдении и приеме современной терапии оба заболевания успешно берутся под контроль, а гепатит С у людей с ВИЧ излечивается так же эффективно, как и у всех остальных пациентов.

Куда обращаться для диагностики и лечения?

Маршрутизация пациентов организована так, чтобы каждый житель мог получить качественную и бесплатную медицинскую помощь в максимально удобном и профильном месте:

Для общего населения: пройти обследование на вирусные гепатиты, получить консультацию врача и пройти курс лечения можно в поликлинике по месту жительства – для этого достаточно обратиться к участковому терапевту или врачу-инфекционисту.

пройти обследование на вирусные гепатиты, получить консультацию врача и пройти курс лечения можно – для этого достаточно обратиться к участковому терапевту или врачу-инфекционисту. Для пациентов с ВИЧ-инфекцией: обращаться за консультацией к специалистам БУЗОО «ЦПБСИЗ» (Центр-СПИД).

Не откладывайте заботу о себе на потом – пройдите обследование и будьте уверены в своем здоровье!