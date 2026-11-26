Фото: transphoto.org

В Омске снова заметили беспилотный трамвай «Богатырь». Двухсекционный вагон проехал по путям в районе остановки «Цирк» – видео опубликовал телеграм-канал «Омск Путеводитель». За штурвалом находился вагоновожатый, а на самом вагоне написано, что посадки нет.

В мэрии подтвердили NGS55.RU, что «Богатырь» пассажиров не возит. Испытания возобновили после небольшого перерыва, продлятся они до 3 декабря. Сам трамвай привезли в Омск в конце октября.

После 3 декабря вагон отправят на завод ПК «Транспортные системы» в Санкт-Петербурге. Отметим, что в официальном паблике «Транспортных систем» во «ВКонтакте» сообщается: аналогичный «Богатырь М» тестируют в Санкт-Петербурге, а в скором времени подобный вагон отправится на испытания в Новосибирск.

Ранее сообщалось, что перевозка пассажиров в вагоне не предусмотрена, а старт тестовой эксплуатации «Богатыря-М» на маршруте № 8 планировали на 7 ноября.