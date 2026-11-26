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Последним рабочим днем для тех, кто трудится по пятидневке, станет 30 декабря. Как обратил внимание доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин, сокращать этот день на час не будут.

– Последним рабочим днем для трудящихся по пятидневке будет 30 декабря. Подчеркну, что день не будет сокращен на час, так как 31 декабря не является праздничным днем, это перенесенный с 4 января выходной день, – объяснил он.

Само 31 декабря окажется выходным: его сделали таким, перенеся на него воскресенье 3 января. Еще одну субботу, 2 января, перенесли на пятницу 5 ноября. На работу омичам и всем остальным выходить в понедельник, 11 января.

График выходных и праздничных дней на будущий год утвержден постановлением правительства РФ от 17 сентября № 1187.

Напомним, что в начале ноября разъяснили, что 30 декабря останется полной рабочей сменой без сокращения на час, а новогодние каникулы продлятся 11 дней – с 31 декабря по 10 января включительно.