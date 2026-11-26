Фото: Пресс-служба министерства образования Омской области

В Омской области появилась медаль для работодателей, которые поддерживают семьи с детьми. Награду «За вклад в будущее поколение Омской области» учредили на заседании областного парламента – изменения в закон о госнаградах внесла заместитель председателя правительства, министр труда и соцразвития Ирина Варнавская, депутаты приняли законопроект сразу во всех чтениях.

Получать медаль смогут компании и индивидуальные предприниматели, работающие в регионе. Награждать будут за поддержку семей с детьми, участие в демографических программах и укрепление традиционных ценностей. Поводом для награды станут условия для сотрудников с детьми, семейноцентричная среда и адресная помощь многодетным.

Цель нововведения – стимулировать инициативу предприятий. Как отметил председатель областного парламента Александр Артемов, пример такой работы уже есть – научно-производственное объединение «Мир», руководитель которого Александр Беляев вручает сотрудникам денежные сертификаты за рождение детей.