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В России готовятся серьезно ограничить информацию о налетах БПЛА. Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который относит к противоправной информацию о последствиях ударов беспилотников, ракет, авиации и артиллерии, а также о местах расположения военной техники, складов оружия и боеприпасов и их производства. Поправки затрагивают законы о СМИ и об информации.

– Проект федерального закона разработан в целях усиления защиты информации, несанкционированное распространение которой может подвергнуть угрозе обороноспособность государства, безопасность населения страны, социально значимых, стратегически важных и военных объектов, – говорится в пояснительной записке.

Авторы инициативы предлагают ввести блокировку подобных сведений и ограничить распространение данных о последствиях терактов, диверсий и нападений на госслужащих и силовиков. Публиковать такую информацию в СМИ и сети разрешат только в предусмотренных законом случаях, при распространении госорганами или по согласованию с ними по правилам правительства.

В пояснительной записке указывается, что публикации и съемки граждан и медиа в интернете могут помогать противнику оценивать обстановку и выявлять позиции техники и арсеналов.