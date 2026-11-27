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После необычно теплого ноября в Омскую область придет резкое похолодание. Уже в начале декабря температура может опуститься до –30 градусов, при этом снега выпадет совсем немного. Такой прогноз приводит сервис визуализации погоды Ventusky.

Первые серьезные морозы ожидаются уже в четверг, 3 декабря. Днем в Омске температура воздуха опустится до –16 градусов, а в отдельных районах области – до –20.

На этом похолодание не закончится. В ночь на пятницу, 4 декабря, регион накроет северный фронт, который принесет еще более сильные морозы. В Омске температура может опуститься до –24 градусов, а местами по области – до –28...–30.

При этом уже днем в пятницу морозы немного ослабнут, однако теплее существенно не станет. В Омске прогнозируют около –21 градуса, в районах области – от –23 до –25.

Отметим, что ситуацию осложнит и отсутствие достаточного снежного покрова. По предварительным прогнозам, к приходу сильных морозов земля не успеет как следует укрыться снегом.