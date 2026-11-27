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По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 27 ноября, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе 0...+5 °C.

Ожидается облачное небо и снег. Местами возможны отложения мокрого снега, гололед, снежные заносы и гололедица на дорогах. Южный, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 15–20 м/с. Атмосферное давление будет расти.

К ночи похолодает до –3...–8 °C, местами –8...–13 °C. Ожидаются небольшие осадки в виде снега и метель, сохранится гололедица на дорогах. Юго-западный, западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, в отдельных районах возможны порывы 15–20 м/с. Атмосферное давление будет расти.

Ранее в Госавтоинспекции призывали водителей соблюдать скоростной режим, держать большую дистанцию, не совершать резких маневров и торможений, а на загородных дорогах учитывать скользкое покрытие и риск потери сцепления колес.