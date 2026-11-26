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Индексация пенсий в годовом выражении в 2027 году окажется сопоставимой с еще одной тринадцатой пенсией, рассказал председатель Социального фонда России Сергей Чирков. По его словам, у неработающих пенсионеров выплаты в среднем вырастут на 2,4 тысячи рублей в месяц и достигнут 30,2 тысячи рублей.

– За год такое повышение сопоставимо с еще одной тринадцатой пенсией, 28 800 рублей фактически, – заявил Чирков на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Кроме того, с 2027 года сельскую надбавку в 25 % фиксированной выплаты неработающим жителям села со стажем в сельском хозяйстве от 30 лет начнут пересчитывать автоматически без заявления. А гражданам, которые уволятся в декабре 2026 года, с января восстановят полный размер пенсии с учетом всех пропущенных индексаций за 2016–2024 годы.