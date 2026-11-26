omskinform.ru

С 1 января 2027 года увеличатся выплаты неработающим пенсионерам с доходом ниже регионального прожиточного минимума, гражданам старше 80 лет, инвалидам I группы и тем, кто содержит нетрудоспособных иждивенцев. Об этом сообщил член комитета Совета Федерации по экономической политике Александр Волошин.

– Вырастет социальная доплата до прожиточного минимума – она положена тем, чей доход ниже этой суммы в регионе, при условии, что человек уже не работает. На 2027 год минимум в Свердловской области составит 17 222 рубля, в Московской – 18 301 рубль. При подсчете учитывают пенсию, срочную выплату, ЕДВ и региональные меры поддержки, а разницу до минимума добавляют в виде доплаты, – пояснил сенатор «Ленте.ру».

Федеральную доплату начислят автоматически, как и региональную в большинстве субъектов.

Людям в возрасте 80 лет и инвалидам I группы повысят фиксированную часть на 9 584,69 рубля и добавят 1 413,86 рубля на уход, доведя выплату до 20 583,24 рубля в месяц. За каждого иждивенца (не более трех) предусмотрено по 3 194,90 рубля, но не выше 9 584,69 рубля: при рождении ребенка 1 января перерасчет пройдет без заявления, в остальных ситуациях нужно подать документы в Социальный фонд.

Сельскую надбавку в 25 % фиксированной части (2 396,17 рубля при пенсии по старости и инвалидности I–II группы, 1 198,09 рубля – при III группе) для неработающих жителей села со стажем в сельском хозяйстве от 30 лет с 2027 года начнут назначать автоматически. Тем, кто уволится в декабре 2026 года, с января вернут полный размер пенсии с учетом пропущенных за 2016–2024 годы индексаций – перерасчет сделают автоматически, а прибавка будет индивидуальной.