Фото: пресс-служба Правительства

Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина начнутся 10 декабря в 12:00 по московскому времени, сообщили в Кремле. Вопросы начнут принимать с 00:00 мск 27 ноября и продолжат собирать до конца эфира. Более ранние сроки проведения программы объяснили рабочим графиком президента.

Обращения принимают через сайт moskva-putinu.ru, мобильное приложение, соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также чат-бот в мессенджере «Макс» (max.ru/moskvaputinu). Для отправки вопросов по телефону и сообщениям доступны следующие номера:

0-40-40 — для SMS и MMS;

— для SMS и MMS; 8-800-200-40-40 — бесплатный звонок по России;

— бесплатный звонок по России; +7-495-539-40-40 — звонок из-за рубежа;

— звонок из-за рубежа; +7-499-550-40-40 — звонок из-за рубежа.

Напомним, что в прошлом году «Итоги года с Владимиром Путиным» состоялись 19 декабря. Эфир шел 4 часа 28 минут, президент ответил на 103 вопроса, а всего поступило 3,2 млн обращений.