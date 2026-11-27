Фото: Пресс-служба УФСИН России по Омской области

В Омской области осужденные к принудительным работам зарабатывают в среднем 47 тыс. рублей в месяц. При этом часть зарплаты удерживают в пользу государства: только за девять месяцев 2026 года в бюджет перечислили более 25 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

Эти и другие вопросы применения принудительных работ обсудили на заседании коллегии Минюста России. В нем по видеосвязи участвовали начальник регионального управления Минюста Павел Данченко и руководитель УФСИН Сергей Балдин.

Стоит отметить, что в 2025 году суды вынесли 687 приговоров о назначении принудительных работ, а за девять месяцев 2026-го – еще 576. Кроме того, УФСИН добивается замены неотбытой части срока лишения свободы этим видом наказания.

В отличие от заключенных в колониях, осужденные к принудительным работам могут жить за пределами исправительных учреждений и трудиться на обычных предприятиях. Для них в Омской области оборудовали четыре исправительных центра и участка при колониях общей вместимостью 930 человек. За год средняя зарплата таких работников выросла с 42 тыс. до 47 тыс. рублей. Это на 3 тыс. рублей выше среднероссийского показателя.

Осужденных трудоустраивают на крупных предприятиях региона, в том числе на Омском электромеханическом заводе, Морозовской птицефабрике, в РЖД, городском Управлении дорожного хозяйства и благоустройства и «Строймеханизации-Омск».

Помимо трудоустройства, осужденным помогают восстановить документы, получить питание и одежду, оформить социальную поддержку. Также в регионе развивают пробацию. Первое отделение для социальной адаптации освободившихся из мест лишения свободы открылось 23 декабря 2025 года. Там помогают бывшим заключенным вернуться к обычной жизни и избежать новых преступлений.

Напомним, ранее сообщалось, что в Омске судьбу городского мусора доверили зэкам.