Фото: Пресс-служба УФСИН России по Омской области

В Омске городские власти закажут у исправительных колоний контейнеры для мусора. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по Омской области.

Первый заместитель директора департамента городского хозяйства Михаил Горчаков провел рабочую встречу с представителями исправительных колоний № 8 и № 9. Обсуждали, как город и учреждения уголовно-исполнительной системы могут сотрудничать.

Главным итогом встречи стали договоренности о производстве и поставке контейнеров для твердых бытовых отходов. Всего планируется изготовить 74 крупногабаритных контейнера объемом 8 кубических метров и еще 140 контейнеров меньшей вместимости. Общая стоимость контрактов превышает 11 миллионов рублей.

Помимо этого, на встрече наметили и другие направления совместной работы по развитию городской инфраструктуры. По данным пресс-службы, такой подход укрепит взаимодействие между ведомствами и даст осужденным возможность освоить новые трудовые навыки для дальнейшей социальной реинтеграции.