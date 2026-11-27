Фото создано при помощи ИИ

В Омской области за год сократили 3,3 тыс. сотрудников, сообщает «НГС55» со ссылкой на региональное министерство труда и социального развития. Речь идет о работниках, которых уволили при ликвидации организаций, прекращении деятельности индивидуальных предпринимателей, а также при сокращении численности или штата.

Сокращения затронули госуправление и военную безопасность, соцобеспечение, промышленность, образование, здравоохранение и социальные услуги, транспортировку и хранение, обеспечение электроэнергией, газом и паром.

Для сравнения: в 2015 году в регионе сократили более 10 тыс. человек, из них 4,6 тыс. – в «Мостовике». В 2016-м без работы остались 4,5 тыс. человек, а в 2021-м за 11 месяцев высвободили 1,9 тыс. сотрудников. В 2022–2024 годах число сокращений держалось на уровне 1,0–1,2 тыс. человек.

В 2025-м на показатели повлияла реорганизация в здравоохранении, органах исполнительной власти и местном самоуправлении, а в этом году – муниципальная реформа, в рамках которой районы преобразовали в муниципальные округа. При сокращении работникам предусмотрены гарантии и выплата компенсаций.

Напомним, что в этом году в региональный Кадровый центр «Работа России» обратились около 1,4 тыс. попавших под сокращение жителей области, и 548 из них нашли новую работу.