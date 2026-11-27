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Строительство детского инфекционного стационара в Омске движется медленно: по данным на 23 ноября, готовность объекта составляет всего 11 %. Еще 10 июля она была 9,67 %, то есть за несколько месяцев прирост составил лишь 1,5 %. Стоимость стационара превышает 4,3 млрд рублей, сообщает «НГС55» со ссылкой на региональный минстрой.

Сейчас строители заняты устройством колонн лечебного корпуса, монтажом межэтажных и лестничных перекрытий. Срок сдачи объекта при этом не переносился – четвертый квартал 2027 года. Стационар рассчитан на 300 коек.

Подрядчиком выступает компания «Русстрой» из Ингушетии. Организация зарегистрирована в 2006 году, ее выручка за 2025 год составила 1,9 млрд рублей, прибыль – 43 млн. Единственный учредитель – Магомед-Эмин Дениев.

Помимо этого, эта же компания возводит школу в Ясной Поляне и садик в микрорайоне «Облепиховый». Готовность школы составляет 25 %, сдать ее должны 28 февраля 2027 года. Садик строят около 50 человек, завершить работы планируют к 30 июня 2027 года.

Напомним, что в марте прокуратура внесла представление руководителю «Русстроя» из-за недостаточного количества сотрудников на объекте, а готовность стационара тогда составляла 9 %.