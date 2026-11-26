Фото: Omskinform.ru

На Левобережье Омска возведут еще один многоквартирный дом в рамках крупного жилого квартала. Вчера, 25 ноября, проектная документация на объект получила положительное заключение негосударственной экспертизы. Соответствующая запись появилась в Едином государственном реестре заключений.

Речь идет о четвертой очереди строительства квартала, ограниченного улицами 3-й Островской, Шаронова, Крупской и 1-й Рыбачьей (микрорайон «Кварталы Драверта»). Согласно данным реестра, новый дом № 4 по генплану появится на улице Крупской. Его высота составит от 11 до 16 этажей.

Помимо квартир, в здании предусмотрены встроенные и пристроенные помещения для объектов обслуживания, а также автостоянка.

Застройщиком выступает омский филиал екатеринбургской компании «Брусника». Проектную документацию для новой многоэтажки разработало «Проектное бюро «Авалон» из Екатеринбурга, а экспертизу провела московская организация «Проммаш Тест Экспертиза».

Напомним, что параллельно с жилой застройкой девелопер обустраивает в районе улицы Шаронова общественное пространство – «Парк Драверта» общей площадью почти 7 гектаров.

Как сообщал «Омск-информ», на территории сохранили естественный рельеф с ложбиной, проложили велодорожку и деревянный мостик, поставили смотровую площадку, шезлонги и трехметровый арт-объект с портретом ученого-краеведа Петра Драверта, а сейчас достраивают амфитеатр.

Всего в создание парка застройщик планирует вложить около 134 млн рублей, из которых 34 млн уже освоены.