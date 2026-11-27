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Военный комиссар Знаменского, Тевризского и Усть-Ишимского районов Омской области майор Андрей Шаталов рассказал газете «Вперед» о новых обязанностях призывников. Если повестка за весь призыв так и не пришла, мужчина должен сам прийти в военкомат и сверить данные. О переезде больше чем на три месяца тоже нужно сообщать.

Явиться по повестке из реестра повесток теперь нужно в течение 30 дней с момента публикации. Выписку из реестра воинского учета военкоматы выдают по запросу – на бумаге или в электронном виде. Решение о запрете на выезд из России формируется автоматически в день создания повестки и вступает в силу после электронного подписания военным комиссаром.

К тем, кто не явился по врученной повестке без уважительной причины и пропустил 20 календарных дней, применяют временные санкции: нельзя оформить водительские права и сесть за руль, зарегистрировать недвижимость, открыть ИП или самозанятость, взять заем или кредит, выехать за границу.

– Призывникам стоит изучить федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» и другие нормативные акты о призыве, – посоветовал Шаталов.

Если есть основания для отсрочки или освобождения от службы, документы нужно вовремя собрать и предъявить в военкомат. При первом вызове комиссар рекомендовал требовать внесения записи о праве на отсрочку в документы воинского учета.

С 1 января вступили в силу изменения в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» и статью 11 Федерального закона «Об альтернативной гражданской службе». Ими введен круглогодичный призыв с сохранением сроков отправки к месту службы с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.