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Врач-исследователь Хавис Томас перечислил пять распространенных привычек, которые повышают риск передачи гриппа и ОРВИ между домочадцами. Своими рекомендациями специалист поделился в интервью изданию Daily Mirror.

Главной причиной распространения инфекции в квартире эксперт назвал отказ от регулярного проветривания. По его словам, из-за страха замерзнуть люди держат окна закрытыми, в результате чего концентрация вирусов в воздухе растет.

Также врач посоветовал свести к минимуму длительный тесный контакт с заболевшим и обязательно мыть руки после чихания или использования носовых платков.

В то же время чрезмерную уборку с дезинфицирующими средствами Томас счел малоэффективной, поскольку возбудители респираторных инфекций активно передаются воздушным путем.

Кроме того, специалист призвал не отказываться от мер предосторожности сразу после исчезновения симптомов – выздоравливающий человек еще некоторое время способен заражать окружающих.

Пятой ошибкой врач назвал пренебрежение прививкой от гриппа. Он подчеркнул, что вакцинация в первую очередь необходима пожилым людям, беременным женщинам, пациентам с хроническими болезнями и ослабленным иммунитетом, а также всем, кто живет с ними под одной крышей.