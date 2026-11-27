Фото: admomsk.gosuslugi.ru

В Омске дружинники вместе с полицейскими прошли по улицам, чтобы предупредить горожан о мошенниках. Рейд по профилактике дистанционного обмана провели в Октябрьском округе: дружинники Омского НИИ приборостроения вместе с сотрудниками отдела полиции № 4 и департамента общественной безопасности мэрии побывали на улицах Гуртьева, Чередовой и Демьяна Бедного, сообщили в мэрии Омска.

Омичам раздали 120 листовок «Осторожно! Мошенники!». Особый акцент сделали на схеме «Отмена подписки»: человеку приходит сообщение о скрытой подписке на онлайн-сервис, его просят перейти по фишинговой ссылке и ввести код из СМС.

– Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию по номерам 02 или 112. Также можно обратиться в ближайший территориальный отдел полиции с письменным заявлением, – заявили в мэрии Омска.

Напомним, что в ноябре омичей уже предупреждали о схеме с «отменой подписки». Специалисты советовали не открывать сомнительные ссылки и не отвечать незнакомым отправителям.