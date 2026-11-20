Фото: Владимир Казионов

Жители Омска призывного возраста могут выбрать вместо срочной службы годовой контракт в подразделениях беспилотных летательных аппаратов. Такой вариант предусматривает получение военно-учетной специальности и социальные гарантии, предусмотренные для контрактников.

Как сообщили в департаменте общественной безопасности мэрии, набор ведется на должности операторов, инженеров и техников беспилотных авиационных комплексов. Контракт заключается сроком на один год, решение о переходе на такую форму службы принимается добровольно.

Фото: Владимир Казионов

По словам военного комиссара Омской области Вячеслава Верхоланцева, служба в подразделениях БПЛА дает возможность получить специальность, которая может быть востребована и после завершения военной службы.

– Служба в войсках БПЛА сегодня – это не просто исполнение воинского долга, это прямой вклад в укрепление технологического суверенитета и безопасности России. Уверен, что омская молодежь, воспитанная на традициях сибирского характера и любви к Отечеству, воспримет это предложение как возможность доказать свою преданность Родине делом. Кроме того, военно-учетная специальность оператора или техника беспилотных авиационных комплексов – это реальная профессия, которая остается с человеком на всю жизнь и открывает двери как в системе государственной службы, так и в гражданских отраслях – от авиации до IT-сектора, – подчеркнул он.

Преимущество при отборе получат кандидаты с опытом и знаниями в сфере информационных технологий, электроники, радиотехники и авиамоделизма. Эти навыки особенно востребованы при работе с беспилотными авиационными комплексами.