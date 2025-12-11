Омск-Информ
·Общество

Омичей красиво отправили в Президентский полк

Они будут проходить там срочную службу.

Сегодня, 11 декабря, 20 призывников из Омска отправились в Президентский полк. Этому предшествовала красивая торжественная церемония. Солдаты-срочники примут присягу до конца декабря.

– Я уверен, ребята с честью и достоинством будут представлять наш город в столь серьезном воинском подразделении, которое подчиняется непосредственно президенту, – написал мэр Омска Сергей Шелест в своем ТГ-канале.

Напомним, с 1 октября в Омской области, согласно указу президента РФ и приказу министра обороны, начался осенний призыв. В армию планируют отправить более 2600 новобранцев.

