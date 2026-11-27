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В Омске на крышах высоток не горели заградительные огни для самолетов. Проверку безопасности полетов в районе аэропорта «Омск-Центральный» провела Омская транспортная прокуратура, сообщили в надзорном ведомстве.

Выяснилось, что в границах полос воздушных подходов на высотных жилых домах Кировского и Центрального районов светоограждение не отвечало требованиям: на верхних точках объектов не работали заградительные огни.

По итогам проверки транспортный прокурор внес представления руководителям управляющих компаний. Световую маркировку трех высотных объектов привели в нормативное состояние.

Кроме того, должностных лиц, допустивших нарушения, по требованию прокуратуры привлекли к административной ответственности по части 6 статьи 11.3 КоАП РФ.