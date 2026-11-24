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Жительница Омска три года добивалась расследования нападения на своего сына. В 2023 году неизвестные причинили молодому человеку множественные травмы, но уголовное дело возбудили только в мае 2024-го – через девять месяцев после случившегося. За это время оно 12 раз приостанавливалось, а в июне его и вовсе прекратили по пункту 3 части 1 статьи 24 УПК РФ («Истечение сроков давности уголовного преследования»).

Женщина обратилась к уполномоченному по правам человека Омской области Ирине Касьяновой. Та направила обращение в прокуратуру Омской области, и надзорное ведомство провело проверку доводов заявительницы. Выяснилось, что обстоятельства, подлежащие доказыванию, установлены не полностью, а решение о прекращении расследования было преждевременным.

Постановление о прекращении признано незаконным и отменено прокуратурой Советского округа Омска. Дело передано в отдел по расследованию преступлений на территории обслуживания отдела полиции № 8 для дальнейшего расследования, квалификация изменена с части 1 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») на часть 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Сейчас дело в производстве, окончательное процессуальное решение пока не принято, а ход расследования взяла на контроль окружная прокуратура. Кроме того, надзорное ведомство внесло представление руководству УМВД России по городу Омску об устранении нарушений.

– За сухими строчками процессуальных кодексов всегда стоит человеческая боль. Три года мать видела, как дело ее сына просто «кладут на полку». Я благодарна сотрудникам прокуратуры за принципиальную позицию. Самое главное в этой истории – изменение квалификации преступления. Это доказывает, что первоначальное расследование было поверхностным. Теперь у семьи есть реальный шанс увидеть торжество закона, – рассказала Ирина Касьянова.

Она добавила, что будет держать дело на личном контроле до вынесения окончательного решения.