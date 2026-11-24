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В Омске подвели итоги рейда «Алкоголь-табак». Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции вместе с полицейскими изъяли 1 020 бутылок алкоголя без акцизных марок и 25 литров спиртосодержащей жидкости. Кроме того, у торговцев забрали 3 258 пачек табачной продукции – без марок либо с поддельными.

Всего в ходе рейда зафиксировали девять нарушений по обороту спиртного и табака, к административной ответственности привлекли девять человек. Остановлена деятельность предприятия торговли, которое продавало табак в розницу и оптом с нарушением закона.

Основная часть немаркированного товара нашлась на складах на улице 20 лет РККА – там изъяли 2 250 пачек. По итогам предварительной проверки рассматривается возбуждение уголовного дела по статье 171.1 УК РФ («Незаконный оборот подакцизных товаров, совершенный в крупном размере»).