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Врач-хирург, онколог и маммолог Анатолий Михайленко выступил с опровержением распространенных заблуждений о спиртном, заявив, что безопасных алкогольных напитков не бывает.

По мнению медика, ошибочно думать, будто пиво, сидр или дорогие напитки не наносят вреда организму. Этанол остается токсичным независимо от крепости и цены, поскольку повреждает клетки головного мозга и печени.

– Считается, что слабоалкогольные напитки (пиво, сидр) или дорогой алкоголь безвредны. На самом деле этанол токсичен в любом виде и количестве, он разрушает клетки мозга и печени. Научно мифы уже опровергнуты, – сказал Михайленко в беседе с изданием «Лента.ру».

Специалист также обратил внимание на убеждение, что спиртное снимает стресс, помогает согреться на морозе или справиться с простудой. В действительности алкоголь не дает настоящего тепла, а лишь создает его обманчивое ощущение, одновременно усиливая потери тепла организмом. При заболевании же горячительные напитки ослабляют иммунную защиту.

Кроме того, эксперт напомнил: напитков, не вызывающих похмелья, не существует – любой продукт с этанолом приводит к интоксикации, а ее тяжесть определяется дозировкой и самочувствием человека.