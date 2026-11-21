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Правительство намерено запретить таксистам брать дополнительную плату за поездки с детьми. Об этом в интервью РИА Новости рассказал вице-премьер РФ Андрей Никитин. По его словам, соответствующий пакет поправок уже подготовлен Минтрансом совместно с депутатами Госдумы.

– Мы предлагаем законодательно ограничить возможность дифференцировать тарифы в зависимости от возраста и брать дополнительную плату за перевозку детей, – заявил Никитин.

Предлагаемые изменения, как пояснил вице-премьер, лишат перевозчиков возможности устанавливать тариф в зависимости от возраста пассажира. Документ, по его словам, может быть представлен для публичного обсуждения в течение ближайших месяцев. Ранее Минтранс сообщал об утверждении дорожной карты, направленной на то, чтобы поездки в такси стали доступнее для семей с детьми.

В рамках дорожной карты планируется готовить водителей к перевозке детей и наращивать количество машин, оснащенных детскими креслами. В Краснодаре, Нижнем Новгороде, Уфе и Челябинске сейчас проходит эксперимент, в ходе которого многодетным семьям предоставляют скидки на поездки в такси.