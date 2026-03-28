Мало рабочих: на стройку новой больницы в Омске нагрянул прокурор

Здание готово только на 9 %.

В Омске отстает от графика строительство не только социальной деревни, но и детского инфекционного стационара на улице Перелета. Прокурор города Омска Петр Щербина вместе с руководителем «Омскоблстройзаказчика» Андреем Бобровниковым побывал на объекте, готовность которого составляет 9 %.

– В марте текущего года прокуратура внесла руководителю ООО «Русстрой» представление в связи с недостаточным количеством сотрудников на объекте, – сообщили в прокуратуре.

Подрядчику напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения графика, а заказчику – об обязательности контроля.

Напомним, возведение стационара началось в 2023 году силами военно-строительной компании Минобороны РФ. Контракт обошелся бюджету в 6,3 млрд рублей. Однако из-за срыва сроков подрядчика заменили. Завершить строительство планируется в октябре 2027 года.

Ранее сообщалось, что еще один подрядчик отстает от графика при строительстве социальной деревни.