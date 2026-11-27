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Возведение детского сада на 350 мест вблизи дома № 51 по улице Волгоградской заметно сбавило темпы с приходом первых холодов. Как сообщает «СуперОмск», каркас будущего здания уже практически сформирован, однако в дневное время на площадке почти не видно строителей. На объекте заметили лишь нескольких рабочих в касках и завоз новых стройматериалов.

Проект четырехэтажного детского сада с подземным уровнем был представлен весной 2025 года. В здании предусмотрены бассейн с отдельным выходом и помещения на верхнем этаже для кружковых занятий. Строительством занимается группа компаний «Эталон», а сдать объект планируют в конце 2027 года.

Кроме этого учреждения, в районе улиц Волгоградской, Дергачева и проектируемой улицы № 6 разрешено возвести еще один детский сад на 240 мест. Двенадцать групп должны открыть к 2031 году.

Что касается будущей школы в «Зеленой реке» на 1 122 ученика, которую изначально обещали построить к 2027 году, то к концу ноября на ее месте еще не готов даже полноценный фундамент.

Напомним, что в феврале 2026 года губернатор Виталий Хоценко сообщал, что детсад в «Зеленой Реке» возводят по графику за счет средств застройщика, а работы тогда шли на втором этаже.