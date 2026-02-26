Омск-Информ
·Общество

Омский губернатор Хоценко рассказал, как строится детсад в ЖК «Зеленая Река»

По словам главы региона, работы идут по графику.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о строительстве детского сада в жилом комплексе «Зеленая Река» на левом берегу Омска. Дошкольное учреждение на 350 мест возводит компания «Эталон» из Санкт-Петербурга.

– Работы ведутся по графику. Напомню, что застройщик возводит дошкольное учреждение за счет собственных средств в рамках обязательств по обеспечению жилых микрорайонов социальной инфраструктурой, – сказал Хоценко.

Сейчас ведутся работы на втором этаже. Предполагается, что учреждение будет трехэтажным с современными группами, залами для занятий и плавательным бассейном. Территория садика будет с мини-парком, в котором игровые и спортивные площадки соединят живой зеленой изгородью. Завершение стройки запланировано на конец 2027 года.

Также губернатор показал, как сейчас выглядит стройка. А в минстрое продемонстрировали рендер будущего учреждения. После сдачи объект передадут городу.

