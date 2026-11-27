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С 1 января в Омске традиционно увеличивается плата за содержание жилья. Омичи уже заметили в квитанциях управляющих компаний новые цифры, и эти цифры их, мягко говоря, не порадовали. По просьбе «Омск-информа» эксперт в сфере ЖКХ Мария Заздравных объяснила, откуда берется строка «содержание жилья» в платежках УК и почему суммы каждый год растут.

Уведомить за 30 дней

По закону управляющие организации обязаны заблаговременно направлять собственникам предложения об изменении размера платы по договору управления.

– Сделать это нужно не позднее чем за 30 дней до общего собрания, через доски объявлений в подъездах в том числе, – говорит Мария Заздравных.

Порядок утверждения тарифа закреплен в постановлении Правительства РФ № 491, регулирующем содержание общего имущества. Именно собственники на общем собрании решают, какие работы и услуги будут выполняться, как часто и за какую сумму.

Собраться всем домом

При управлении через УК подготовкой предложения занимается сама компания, а жильцы вправе провести собрание и обсудить предложения. Управляющая компания может и сама выступить инициатором такого сбора, если считает, что дому необходим определенный набор работ.

– Тарифы устанавливает администрация города для содержания жилья в целом по Омску, каждая УК устанавливает свои тарифы на содержание и ремонт общего имущества для каждого конкретного дома. Они могут отличаться, – пояснили в одной из управляющих компаний города.

Обосновать предлагаемую сумму за квадратный метр – задача УК. Расчет должен опираться на годовой перечень работ и услуг, их периодичность и сроки выполнения – без этих данных тариф фактически ничем не подкреплен.

Набор услуг

Насколько обоснован новый тариф, легко проверить, если управляющая компания действительно заинтересована в эксплуатации дома и готова работать открыто. Часть УК переносит изменение платы с 1 января на более поздний срок, чтобы успеть собрать актуальные цены подрядчиков.

В таких случаях общее собрание можно провести в январе или феврале, а в решении указать, что утвержденный размер платы применяется с 1 января 2027 года, – закон этого не запрещает и допускает последующий перерасчет.

– Формируется перечень работ на основе минимального списка из постановления № 290, но универсальным он не является: набор услуг зависит от состава и состояния общего имущества конкретного дома, – отмечает Мария Заздравных. – Например, диагностика внутридомового газового оборудования проводится раз в 35 лет и только там, где системе газоснабжения больше 30 лет. Стоимость таких работ рассчитывается по предложениям подрядчиков.

Остановить рост платы за содержание жилья вряд ли возможно, поскольку дорожают сами услуги и растет минимальный размер оплаты труда. Содержанием и ремонтом домов занимаются люди, а не роботы, поэтому издержки неизбежно увеличиваются. Сэкономить можно лишь за счет вложений в капитальный ремонт, изменения состава общего имущества или отказа от части услуг, например, от эксплуатации мусоропровода с перераспределением средств на текущий ремонт.