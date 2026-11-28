Фото: Пресс-служба Минтруда

В Одесском районе открылся Семейный многофункциональный центр. Его запуск приурочили ко Дню матери, сообщили в пресс-службе регионального Минтруда. Теперь такие учреждения работают во всех районах Омской области – всего в регионе действуют 39 семейных МФЦ, и это самая большая сеть подобных центров в России.

В новом центре семьи с детьми смогут получить комплексную помощь. Родителям помогут с вопросами воспитания, обучения и развития ребенка, реабилитации и трудоустройства.

– Главная задача учреждения – поддержать семьи и помочь им справиться с различными жизненными ситуациями, – рассказала заместитель министра труда и социального развития Омской области Наталья Шитова.

В день открытия для гостей организовали праздничную программу: мастер-классы, творческую мастерскую по изготовлению пирожных, игровую зону для малышей и фото с ростовыми куклами.

Напомним, что днем ранее семейный многофункциональный центр заработал в Таре – на базе комплексного центра социального обслуживания населения «Надежда». Как сообщали тогда в Минтруде, в Омской области живут 215 тысяч семей с детьми.