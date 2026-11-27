Фото: Пресс-служба Минтруда

В Таре начал работу Семейный многофункциональный центр (СМФЦ). Его разместили на базе Комплексного центра социального обслуживания населения «Надежда». Новое пространство создано при поддержке губернатора Омской области Виталия Хоценко.

Центр работает по принципу «одного окна»: семьи с детьми могут обратиться сюда за консультациями и получить комплексную помощь. Специалисты оказывают юридическое и психологическое сопровождение, помогают разобраться в доступных мерах социальной поддержки и оформить необходимые выплаты и услуги.

Как отметила заместитель председателя правительства Омской области, министр труда и социального развития Ирина Варнавская, в регионе действует 39 семейных многофункциональных центров – это крупнейшая сеть в стране. Их услугами могут воспользоваться семьи с детьми, которых в Омской области насчитывается около 215 тысяч.

По словам Ирины Варнавской, задача таких учреждений не ограничивается оформлением пособий. Специалисты помогают семьям разобраться в сложных жизненных ситуациях, найти необходимые ресурсы и получить адресную поддержку. При этом помощь должна быть доступна независимо от места проживания, поэтому СМФЦ работают не только в Омске, но и в районах области.

Открытие центра в Таре расширяет возможности жителей северного района по получению социальных услуг и консультаций на одной площадке.