Фото: ГУФССП России по Омской области

В Омске родители вернули детей, которых у них забрали из-за антисанитарии и отсутствия присмотра. Как сообщили в пресс-службе УФССП по Омской области, суд ограничил 31-летнюю мать и 30-летнего отца в родительских правах, а детей временно поместили в социальный центр.

У матери четверо дочерей 2011, 2020, 2022 и 2025 годов рождения и сын 2018 года. У отца – трое дочерей и сын. Родителям назначили алименты – половину от всех видов дохода. Но официально они нигде не работали и от выплат уклонялись, перечисляя от 100 до 1000 рублей в месяц на всех детей. За это их привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ, а пристав предупредил, что за уклонение от алиментов грозит уже уголовная ответственность по статье 157 УК РФ.

Родители привели жилье в порядок, прошли курс по возврату детей в семью и снова начали с ними общаться. После этого они обратились в суд с заявлением о передаче детей на воспитание.

Суд выслушал самих детей, которые захотели жить с матерью и отцом, и удовлетворил требования. 25 ноября их официально передали родителям. Исполнительные производства о взыскании алиментов прекратили.