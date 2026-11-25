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В Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Омской области разъяснили порядок начисления исполнительского сбора после того, как в 2026 году вырос его минимальный порог.

Поводом для обсуждения стали случаи, когда штрафная санкция за просрочку в десятки раз превышает саму задолженность. Например, с одной из омских транспортных компаний за 19 дорожных штрафов по 750 рублей (в сумме 15,7 тысячи рублей) дополнительно взыскивают 380 тысяч рублей – по 20 тысяч рублей сбора за каждое просроченное постановление.

В региональном управлении ФССП отметили, что отдельной статистики по общей задолженности жителей и компаний именно по исполнительскому сбору не ведут. При этом в ведомстве напомнили, что санкции можно избежать, если вовремя погасить долг или заранее попросить суд о рассрочке либо отсрочке.

– Исполнительский сбор является штрафной санкцией за неисполнение в срок для добровольного исполнения судебного решения или акта иного органа. При этом закон предоставляет должникам все необходимые механизмы защиты своих интересов: как граждане, так и организации имеют возможность обратиться в суд с ходатайством о предоставлении рассрочки или отсрочки платежей до момента поступления исполнительного документа в ГУФССП России по Омской области, – сообщает «СуперОмск» со ссылкой на ведомство.

В службе подчеркнули, что взысканные средства поступают в федеральный бюджет и идут в том числе на социальные выплаты, пенсии и пособия. Также приставы напомнили сроки для оплаты дорожных штрафов без лишних переплат: в течение 30 дней со дня вынесения постановления штраф ГИБДД можно погасить со скидкой 25 %, а после окончания льготного периода на добровольную уплату полной суммы отводится еще 60 дней.

Если же дело уже передали приставам, у должника есть 5 дней на добровольное исполнение, после чего автоматически начисляется исполнительский сбор.