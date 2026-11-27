Фото: пресс-служба Губернатора Омской области

В музее-заповеднике «Старина Сибирская» в Большеречье капитально обновили дом бондаря и визит-центр. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

Работы провели по нацпроекту «Семья». В музее-заповеднике ранее открыли дом мельника и создали детский культурный центр «Страна мастеров».

По словам Хоценко, музей-заповедник продолжат развивать дальше.

Ранее сообщалось, что в Омской области открыли еще один семейный многофункциональный центр.