Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

В Омской области масштабно обновят «Старину Сибирскую»

В популярном музее-заповеднике появится центр «Страна мастеров» и новые этнографические локации.

В Омской области решили обновить музей-заповедник «Старина Сибирская» в Большеречье. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

– Откроем здесь детский культурно-просветительский центр «Страна мастеров» и планируем создать новые этнографические объекты, которые будут интересны жителям и гостям нашего региона, – заявил глава региона.

Также Хоценко подчеркнул, что «Старина Сибирская» остается одной из ключевых туристических точек Омской области. Каждый год музей принимает более 300 тысяч посетителей.

Напомним, ранее губернатор анонсировал ремонт девяти участков тепловых сетей в Омске. Также планируется построить объект водоснабжения в селе Новомосковка Омского района.

·Общество

В Омской области масштабно обновят «Старину Сибирскую»

В популярном музее-заповеднике появится центр «Страна мастеров» и новые этнографические локации.

В Омской области решили обновить музей-заповедник «Старина Сибирская» в Большеречье. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

– Откроем здесь детский культурно-просветительский центр «Страна мастеров» и планируем создать новые этнографические объекты, которые будут интересны жителям и гостям нашего региона, – заявил глава региона.

Также Хоценко подчеркнул, что «Старина Сибирская» остается одной из ключевых туристических точек Омской области. Каждый год музей принимает более 300 тысяч посетителей.

Напомним, ранее губернатор анонсировал ремонт девяти участков тепловых сетей в Омске. Также планируется построить объект водоснабжения в селе Новомосковка Омского района.