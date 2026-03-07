Омск-Информ
·Общество

В омские трубы «вольют» сотни миллионов

В этом году на ремонт теплосетей и водоснабжение выделили более 420 млн рублей.

В Омской области выделили более 420 млн рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры региона. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

– Эти средства направим в нынешнем году на проведение капитального ремонта 9 участков тепловых сетей в Омске, а также строительство объекта водоснабжения в селе Новомосковка Омского района, – подчеркнул глава региона.

Губернатор отметил, что средства выделяются в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры». В общей сложности в 2025–2027 годах на его реализацию в Омской области планируется направить порядка 2,4 млрд рублей.

Напомним, что ранее Хоценко назвал новые подробности строительства омского «Северного обхода».

