Экономика/Бизнес

Стали известны новые подробности строительства омского «Северного обхода»

На площадке работают более 800 человек.

Вчера, 6 марта, в Омске прошло заседание областного строительного штаба под руководством губернатора Виталия Хоценко, на котором рассмотрели вопросы строительства важных объектов. Особое внимание было уделено строительству «Северного обхода».

– На сегодняшний день на строительной площадке задействовано 834 человека и более 194 единиц техники, – заявил губернатор.

Кроме того, глава региона отметил, что работы на объекте ведутся активно, а подрядчик постепенно увеличивает число задействованных рабочих. По словам Хоценко, строительство объекта находится на особом контроле.

Напомним, что строительство «Северного» началось в октябре 2025 года. Общая стоимость проекта превышает 100 млрд рублей. Работы ведутся в рамках концессионного соглашения между правительством Омской области и Газпромбанком при участии федерального финансирования.

