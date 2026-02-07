Северный обход Омска строят с опережением графика – Хоценко

Дорога, соединяющая федеральные трассы на Тюмень и Новосибирск, важна для всей страны.

Сергей Мельников

Строительство Северного обхода Омска ведется с опережением графика, заявил губернатор Виталий Хоценко. Глава региона сегодня осмотрел ход работ на важном инфраструктурном объекте, строить который начали в октябре 2025 года.

– Работы идут параллельно на двух развязках, завершается возведение технического моста через реку Иртыш, строится дорога протяженностью 16 км, – написал Хоценко в своем телеграм-канале.

Он добавил, что Северный обход Омска, соединяющий федеральные трассы Тюмень – Омск и Челябинск – Новосибирск, важен не только для Омской области, но и для всей страны. Новая дорога будет четырехполосной, с расчетной скоростью 120 км/ч. В составе объекта предусмотрены два моста, в том числе через Иртыш, 19 путепроводов и шесть площадок отдыха.

Фото: Сергей Мельников Фото: Сергей Мельников Фото: Сергей Мельников Фото: Сергей Мельников Фото: Сергей Мельников Фото: Сергей Мельников Фото: Сергей Мельников Фото: Сергей Мельников

Объем инвестиций в проект оценивается более чем в 100 млрд рублей. Он будет реализован благодаря концессионному соглашению Омской области с Газпромбанком и федеральному финансированию.

Дорогу, которая вошла в стратегический план развития транспортной системы России до 2030 года и станет частью международного транспортного коридора, соединяющего Европу и страны Азиатско-Тихоокеанского региона, планируется завершить к концу 2028 года.