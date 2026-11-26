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Спортшкола имени Александра Кожевникова заказала заливку и обслуживание уличного катка и хоккейной коробки на сезон 2026/27. Оба договора школа заключила в ноябре, общая стоимость работ – почти 385 тысяч рублей. Занятия учреждение проводит в Ледовом дворце имени Кожевникова на Московке и на Ледовой арене имени Леонида Киселева на Левобережье.

Первая заливка катка и коробки обойдется в 89 990 рублей 40 копеек, закончить ее должны к 30 ноября. Обслуживание обеих площадок с декабря по март стоит 294 784 рубля 14 копеек. На декабрь, январь и февраль запланирован одинаковый объем работ, на март – вдвое меньше.

Зимой 2024–2025 года первая заливка и четыре месяца обслуживания по одному договору стоили 289 663 рубля 74 копейки, объем работ по месяцам распределялся так же, как сейчас. За две зимы общая цена выросла на 95,1 тысячи рублей, или 32,8 %.

В омском Управлении дорожного хозяйства и благоустройства объясняли: для дворовой хоккейной коробки обычно хватает трех-четырех слоев льда. Каждый слой должен промерзнуть, прежде чем рабочие зальют следующий, а для последнего берут горячую воду, чтобы сгладить неровности. Этой зимой в Омске планируют подготовить 160 ледовых площадок, с 1 декабря их адреса обещают нанести на городскую карту.