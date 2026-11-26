Омский боец Магомедали Тагиров из школы единоборств «ШТОРМ» Александра Шлеменко дебютирует в профессионалах на 15-м турнире лиги Shlemenko Fighting Championship. Об этом сообщили в региональном Минспорте.

Тагиров – победитель Гран-при 2023 года в полулегком весе, но до недавнего времени выступал только в любительских поединках. Его соперником станет Владислав Матвиенко, который одержал победу на турнире SFC 13.

Турнир пройдет 27 декабря на «G-Energy Арене» – в СКК имени Виктора Блинова.

Вторым дебютантом предварительного карда стал Сорбон Турсунов из Челябинска. В этом году он победил на «Фиджитал Гран-при» в рамках фестиваля здорового образа жизни «ШТОРМФЕСТ». Против него выйдет Антон Митрофанов, представляющий новосибирский филиал школы «ШТОРМ» Александра Шлеменко. Оба новичка проведут свой первый профессиональный бой 27 декабря.

Напомним, что 15-й турнир Shlemenko Fighting Championship пройдет 27 декабря, центральным событием вечера станет бой омича Александра Подмарева, а имя его соперника организаторы держали в секрете.