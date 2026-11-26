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С начала года по 18 ноября в Омской области обеззаразили более 430 тыс. тонн зерна – это вдвое больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Омского филиала Центра оценки качества агропромышленного комплекса.

Обработали партии пшеницы, ячменя, гороха, подсолнечника и других культур. Зерно пойдет и на экспорт, и на внутренний рынок. Обеззараживают его методом фумигации – пестицидами на основе алюминия фосфида, так борются с вредителями хлебных запасов.

– Фумигация обеспечивает соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна», – рассказал начальник отдела карантинного фитосанитарного обеззараживания и ветеринарно-санитарных обработок Омского филиала Дмитрий Бердан.

Регламент не допускает зараженности амбарными вредителями. Также зерно должно соответствовать требованиям стран-импортеров.

Помимо этого, перед складированием нового урожая в регионе провели аэрозольно-влажную обработку более 3,1 млн куб. м зерноскладов и элеваторов.