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Глава Минздрава России Михаил Мурашко посоветовал носить маски из-за подъема заболеваемости гриппом. Об этом он заявил «Интерфаксу».

– Идет подъем заболеваемости гриппом. Там, где можно, лучше использовать маски, – сказал министр.

По его словам, больничные койки в стране развернуты в достаточном количестве. Кроме того, 15 ноября Мурашко сообщал, что все федеральные министры вакцинировались от гриппа.

По данным омского Роспотребнадзора от 15 ноября, по Омской области циркулируют вирусы негриппозной этиологии и вирусы гриппа. На грипп A/H1N1pdm приходится 27,2 %, на риновирусы – 36,4 %, на аденовирусы, бокавирусы, вирусы парагриппа и энтеровирусы – по 9,1 %.

Напомним, что в октябре в Омской области выявили первые с начала осени случаи гриппа, включая вирус A(H1N1).