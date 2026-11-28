Фото: Omskinform.ru

Омский хоккейный клуб «Авангард» планирует развивать зонтичный бренд AVGSportClub на базе сквера, построенного рядом с СКК имени Блинова. Об этом рассказала исполнительный директор клуба Мария Маркарян.

– «Авангард» настолько сильный бренд, что позволяет создавать зонтичные бренды. Мы посчитали, что на базе сквера может появиться комьюнити AVGSportClub, расширение чисто хоккейного бренда «Авангарда» на другие виды спорта, – заявила Мария Маркарян.

На территории сквера горожане смогут заниматься йогой, танцами, стритлифтингом, паделом, волейболом и бегом. С учетом омского климата в сквере возвели павильоны с панорамными окнами – внутри тепло, а летом работают кондиционеры. Кроме того, клуб выпустил линейку спортивной одежды для этих направлений. Проект, как отмечает руководство, должен повысить узнаваемость бренда.

– Это для нас значимый проект, и он должен повлиять на узнаваемость бренда. В Омске есть люди, которые знают про «Авангард», но у них это как-то не откликается. И сейчас мы пытаемся поймать немножко другую аудиторию – не чисто хоккейную, которая и так приходит к нам на матчи и которую мы очень любим, – отметила исполнительный директор.

Напомним, что в сентябре топонимическая комиссия Омска и депутаты горсовета поддержали инициативу хоккейного клуба узаконить название нового сквера у СКК имени Блинова – «Сердце Омска». Тогда же сообщалось, что создание пространства вплотную к спорткомплексу завершилось: там обустроили спортивные павильоны, амфитеатр и пешеходные зоны.